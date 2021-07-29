Jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamete yapılan silah operasyonunda uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan N.K., isimli bir şahsın ikametine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 55 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mermilere jandarma ekiplerince el konulurken N.K., isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.