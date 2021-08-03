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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘En iyi narkotik polisi, anne” seminerleri devam ediyor

İHA

‘En iyi narkotik polisi, anne” seminerleri devam ediyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nca ‘En iyi narkotik polisi, anne” uygulaması kapsamında annelere yönelik yapılan uyuşturucuyla mücadele semineri devam ediyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele konusunda başlatılan ‘En iyi narkotik polisi, anne” uygulaması seminerleri devam ediyor. Seminerler kapsamında Tut ilçesine bağlı Akçatepe Köyü'nde 46 anne ve anne adayına seminer verildi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda oldukça güzel bilgiler dinlediklerini söyleyen anneler, jandarma personellerine teşekkür etti.
Seminerlerin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

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