İki gündür haber alınamayan genç ölü bulundu

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaklaşık 2 gündür kayıp olarak aranan genç tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 günden bu yana her yerde kayıp olarak aranan Bekir Akgül (24), Kahta ilçesine bağlı Turanlı Köyü yakınlarında bulunan bir tarla içerisinde ölü halde bulundu.

Vatandaşlar gördükleri ceset karşısında jandarma ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası Akgül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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