Adıyaman'da ekmek fabrikasında yangın

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, ekmek fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekibinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde ekmek üretimi yapılan fabrikada öğleden sonra yangın çıktı. Fırından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, fabrikada maddi zarara yol açtı.

Yangın sonrası açıklamada bulunan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, can kaybının olmadığını belirterek yangına kısa sürede müdahale ettiklerini ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-08-09 17:00:51



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