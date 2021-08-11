Motosikletin küçük Muhammed'e çarptığı kaza kamerada

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, yolun karşına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed El Ali (5) yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi´nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed El Ali'ye, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası kaçarken, yaralanan Muhammed El Ali ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası, polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-08-11 14:55:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.