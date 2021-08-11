Motosikletin küçük Muhammed'e çarptığı kaza kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, yolun karşına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed El Ali (5) yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi´nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed El Ali'ye, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası kaçarken, yaralanan Muhammed El Ali ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası, polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-08-11 14:55:04
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