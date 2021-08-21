Adıyaman’da kenevir bitkisi ele geçirildi

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin planlı ve titiz çalışmasıyla Yeşilyayla köyünde H.Y isimli şahsın arazisinde ekili vaziyette 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler devam ediyor.

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