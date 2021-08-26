Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması soncu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde meydana geldi. Arif Demiralp idaresindeki 02 FL 463 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Arif Demiralp yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.