Pekmez kazanına düşen Eylül Ada yaralandı

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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen Eylül Ada Elgazi (7) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şenköy köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Eylül Ada Elgazi, dengesini kaybederek bahçede, pekmez kaynatılan kazana düştü. Çığlıklarına koşan yakınlarının fark ettiği Eylül Ada Elgazi, adrese çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR

2021-08-30 10:53:55



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