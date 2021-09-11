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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden H.K. isimli şahsın üzerinde ve aracında ruhsatsız tabanca ile dolaştığı bilgisi alınması üzerine şahsa ait araç Dağdeviren yolunda durdurularak kontrol edildi.

Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlemler sürdürülüyor.

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