Kurumaya bırakılan tütünler yanarak kül oldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kurumaya bırakılan yaklaşık 3 ton tütün yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Kırmacık Köyünde Nevzat Bakır’a, ait yaklaşık 3 ton tütün henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev alarak yandı. Durumu fark eden köylüler alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 3 ton tütün yanarak kül oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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