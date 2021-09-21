Turanlı’dan, Başkan Kılınç’a ziyaret

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Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kahta Belediye Başkanı Turanlı, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç ve Başkan Turanlı bir süre sohbet ederek, projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

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