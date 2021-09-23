Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Ü., idaresindeki 44 LC 923 plakalı otomobil ile Ahmet G., idaresindeki 09 BB 759 plakalı otomobil, Kayalık mahallesi 3.Çevre yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Muhammed Ü., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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