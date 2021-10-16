Adıyaman’da sonbahar festivali başladı

Adıyaman Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali başladı.

1631 Ekim tarihleri arasında Eski Adıyaman Valiliği meydanında Adıyaman Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali başladı. Türkiye’nin değişik illerinden yöresel ürünler ve hediyelik eşyaların satışının yapıldığı festivalde, 50 farklı sektörden 100’ün üzerinde stant açıldı.

Festivalin Organizasyonunu gerçekleştiren Mustafa Güler, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tadya Künefenin sponsorluğunda düzenlediğimiz etkinlik bir festival havasında gerçekleştirilecek. Ücretsiz konserler ve sirk gösterileri olacak. Çeşitli mahalli sanatçılarımız konser verecek, dünyaca ünlü sirk gurubu gösteri gerçekleştirecek. Bu hafta Cumartesi ve Pazar günü şehidimizden dolayı eğlence etkinliği olmayacak ama daha sonra sürekli sosyal ve eğlence etkinlikleri olacak. İnsanlarımız hem gelip alışverişini yapacak, hem konserde eğlenecek hem de çocukları çocuk oyun alanlarında eğlenecek” dedi.

Güler, festivalin ilk gününde vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

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