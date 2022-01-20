ADİMDER Kütüphane kurdu

Adıyaman ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Altınşehir İmam Hatip Ortaokuluna kütüphane kurdu.

Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu’na kütüphane yaptıran Adıyaman ÖNDER, İmam Hatip Okullarında okuyan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine 3 bin 500 adet kitap desteğinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, MemurSen İl Temsilcisi Ali Deniz ile STK temsilcileri ve İmam Hatip Okullarının müdürleri kütüphane açılışına katıldı.

ÖNDER Adıyaman İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ebubekir Turmaz, dernek olarak genelde ilimiz eğitimi, özelde de İmam Hatip Okulları için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Turmaz, “Türk Hava Kurumu işbirliği ile okulumuza kazandırılan bu kütüphanemiz için ilk etapta 1000 kitap koyduk. Bundan sonrada kitap tedarikine yoğunlaşacak. Geçen yıl olduğu salgının çocuklarımızın öğrenmeleri üzerindeki etkilerini azaltabilmek ve sınavlara hazırlanma süreçlerini desteklemek adına ilçelerimizde dahil tüm imam hatip okullarımız 8’nci ve 12’nci sınıf öğrencilerimize kitaplarımızı dağıtmıştık bu yaklaşık 700 bin lira maliyetli bir çalışmaydı. Yine bu yıl için burada kütüphanemizin açılışı ile birlikte 3 bin 500 adet kitabı ilçelerimizde dahil İmam Hatip Okullarında okuyan öğrencilerimize ulaştırmak için İmam Hatip okul yöneticilerimize teslim ediyoruz. Bu sebeple tüm katılımcılara ve destekçilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise konuşmasında, “Tüm okullarımızda olduğu gibi imam hatip okullarımızda da her geçen gün eğitim adına güzel çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Derneğimizin hem kütüphane yapımı ve hem de bu kadar ciddi kitap desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kurulduğu günden bu yana gerek imam hatip camiası için takdire şayan çalışmalar ortaya koyan derneği kutladı.

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