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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 26 noktada, 37 ekip, 149 personel katıldı. Uygulamada bin 45 şahıs sorgusu yapılırken, 2’si yabancı şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan 5 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca 64 umuma açık yer, 13 metruk bina, 1 terminal ile 307 araç kontrol edildi.

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