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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti

İHA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman’da Cumhuriyet Başsavcısı dahil bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti.
Adıyaman’da 4 yıldır görev yapan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren atandı.
HSK, yaz kararnamesine göre Adıyamana gelen ve Adıyaman’dan başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar şu isimlerden oluşuyor:
“Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Ümmühan Şimşek Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi) Bilal Adıgüzel Muğla Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi Muhammet Mustafa Şimşek Bursa Hâkimliğine, Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Işık Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Gölbaşı Hakimi Nur Allar Kaya Düzce Hâkimliğine, Adıyaman Hakimi Safa Altınkaya Mersin Hâkimliğine, Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hakan Doğan Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Hâkimi Aylin Kaya Çanakkale Hâkimliğine, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Musa Yıldırım Kaya Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Hâkimi Hatice Çetin Adıyaman Hâkimliğine, Gündoğmuş Hâkimi Ezgi Gökçe Şahingöz Adıyaman Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi Deniz Çavuşoğlu Afyonkarahisar Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi Abdullah Özbek Uşak Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi Merve Çavuşoğlu Aksaray Hâkimliğine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Avşar Alperen Kaya Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Hakimi Fulya Kaya Gölbaşı Hâkimliğine, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şirin Korkmaz Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı Lütfullah Atilla Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Afşin Hâkimi Ömer Faruk Karagöz Adıyaman Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi Hasan Öz Adıyaman Hâkimliğine, Gölbaşı Hâkimi Ezgi Pehlevan Bandırma Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi Nezahat Şenses Adıyaman Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi Halime Gökalp Ünsal Saruhanlı Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi Seda Altınkaya Mersin Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi Mustafa Eren Dereli Adıyaman Hâkimliğine, Gürgentepe Hâkimi Tamer Levent Adıyaman Hâkimliğine, Hassa Hâkimi Ali Sarıkaya Adıyaman Hâkimliğine, Besni Hâkimi Hüseyin Işık Kütahya Hâkimliğine, Besni Hâkimi Ayşe Işık Kütahya Hâkimliğine, Besni Cumhuriyet Savcısı Mustafa Köse Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Besni Hâkimi Onur Erdal Ankara Batı Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi Nazlı Coşkun Keskin Besni Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi Şükrü Ekren Besni Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi Fatma Sena Güleç Yüzer Besni Hâkimliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fuat Yüzer Besni Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Hâkimi Ceyda Selin Çağlar Akhisar Hâkimliğine, Kâhta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz Dinar Cumhuriyet Başsavcılığına, Kâhta Hâkimi Mustafa Çetinkaya Eskişehir Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi İrem Melayim Kâhta Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi Melek Ekinci Aydoğdu Küçükçekmece Hâkimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nurullah Şahin Kâhta Cumhuriyet Başsavcılığına, Kâhta Cumhuriyet Savcısı Atalay Kazancı İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Cumhuriyet Savcısı Utku Ünlüsayın Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Hâkimi Dilara Gizem Çetinkaya Eskişehir Hâkimliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serdar Güler Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Hâkimi Kübra Çakır Kâhta Hâkimliğine, Gölbaşı(Ankara) Hâkimi Gamze Kaymaz Kâhta Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi Ceyda Selin Çağlar Akhisar Hâkimliğine, Afşin Hâkimi Burak Tuncay Kâhta Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi Veysel Erhan Yardım Kırklareli Hâkimliğine, Kumru Hâkimi Osman Gazi Gökdemir Kâhta Hâkimliğine, Gerger Cumhuriyet Savcısı Emre Çetinkaya Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Hâkimi Hatice Çetin Adıyaman Hâkimliğine, Gerger Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şerafeddin Üçer Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi Gerger Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Hâkimi Tarık Sarıduman Gerger Hâkimliğine, Antalya Cumhuriyet Savcısı Eyüp Yaray Gerger Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Hâkimi Engin Güntin Menemen Hâkimliğine, Samsun Hâkimi Melike Saygılı Gerger Hâkimliğine, Adıyaman İdare Mahkemesi Üyesi Ali Yılmaz Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi Ümit Kaymaz Adıyaman İdare Mahkemesi Üyeliğine.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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