Adıyaman’dan LGBT derneklerine tepki

Yeniden Refah Partisi Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından LGBT derneklerine tepki gösterildi.

Demokrasi Parkı önünde Yeniden Refah Partisi Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığınca yapılan bassın açıklamasına Gençlik Kolları Başkanı Onur Yapıcı ve parti üyeleri katıldı.

Her geçen gün sayısı artan LGBT derneklerini protesto ettiklerini dile getirerek açıklamalarda bulunan Gençlik Kolları Başkanı Onur Yapıcı, “Bizler de görüyoruz ki, her geçen gün Türkiye’mizin ahlaki, toplumsal, dini değerlerinde yozlaşma ve insanımızın geçmişle bağını kopartmak suretiyle onu yalnızlaştırma, umutlarını ve dayanağını elinden alma çalışmaları yayılmaktadır. Geldiğimiz noktada, özellikle son birkaç yılda, belli şer odaklarının düğmeye basmasıyla, hükumetler ve uluslararası organizasyonlardan aldıkları desteklerle, LGBT ve türevleri, zinayı koruyan kanunlar ve nizamlar, cinsiyet eşitliği çalışmaları, kaldırılan İstanbul sözleşmesi ve halen yürürlükte olan ilgili kanun maddeleri ile bu değerlerin tahribatı ve yok edilme çabası ile karşı karşıyayız.

Cinsiyet eşitliği, onur ve özgürlük gibi süslü kavramlarla servis edilen ve birtakım kişiler ve kurumlar tarafından desteklenen bu onursuzluğun ve ahlaksızlığın karşısındayız. Bu izansızlık ve edepsizlik olsa olsa geri kalmışlığın ve karanlığın bir tezahürü olabilir. Avrupa uyum yasaları adı altında normalleştirilmeye çalışılan ve desteklenen LGBT dernekleri sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren insanların sayısının küçümsenmeyecek rakamlarda olduğu ülkemizde, İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre bu derneklerin 1 yılda 25 milyon dolar yardım alması kabul edilebilir bir durum değildir.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları olarak bizi biz yapan değerleri hiçe sayan, kaleyi içten fethetmek için uğraşan, ahlaksızlıklarını gençlere empoze etmeye çalışan LGBT derneklerinin her alanda karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyor, devlet yetkililerimizi bu ahlaksızlığa son vermek için göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.