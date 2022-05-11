İHA

El değmemiş doğasıyla öne çıkan Adıyaman’ın Gerger ilçesi, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle her mevsim yerli turistlerin uğrak yeri oluyor.

İHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde bulunan Abacığ Yaylası'nda karların erimesiyle akan iki derenin oluşturduğu menderesler, dağın alçak bir noktasında birleşerek bir delikten yer altına iniyor.

Yer altına inen bu sular Yeşilyurt köyü ve civar köylerine içme suyu olarak dağın yamaçlarındaki pınarlardan çıkıyor.

Yeşile bürünen Abacığ yaylası menderesleri çevresiyle yörede geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Bahar aylarında yerli turistler fotoğraf çekmek için bölgeye gidiyor.