Adli tatilin sona ereceği tarih: Adli tatil ne zaman bitiyor, yeni adli yıl ayın kaçında başlıyor?
20 Temmuz tarihinde başlayan adli tatilin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere adli tatil süresince nüfus kayıtları, iş sözleşmesi, velayet ve vesayet gibi birçok dava, nöbetçi mahkemelerce görülmeye devam ediyor. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor, yeni adli yıl ayın kaçında başlıyor? İşte 2024 adli tatilin sona ereceği tarih...
Adli tatilin bitmesini kısa bir süre kalırken, dava süreci devam edenler, adli tatilin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler görevine devam ediyor. Adli tatilin sona ermesinin ardından yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Peki, Adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.
Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlıyor. Ancak bu sene 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle adli yıl 2 Eylül'de Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:
İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.