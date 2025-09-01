Adli tatil bitiş tarihi: Adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor?

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, Türkiye’de yargı sisteminin her yıl düzenli olarak uyguladığı bir dinlenme ve yenilenme dönemi olarak tanımlanıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesine göre, adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor ve 31 Ağustos’ta sona eriyor. 2025 yılında da bu takvim değişmedi; adli tatil 20 Temmuz 2025 Pazar günü resmi olarak başladı ve 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu 43 günlük süreçte, mahkemeler genel olarak duruşma yapmazken, nöbetçi mahkemeler acil ve kanunen istisna sayılan davalar için görev yapmaya devam ediyor.