Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı geç başvuru tarihi: Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı geç başvurusu nasıl yapılır?
Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin gerçekleştireceği Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı geç başvuruları bugün sona eriyor. İşte Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınac tarihi ve başvuru detayları
Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı için başvuru sürecinde geç başvuru tarihi belli oldu. Geç başvurular bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar detayları sorguluyor. İşte Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvuru bilgisi
ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?
Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde ÖSYM tarafından dört oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak olup adaylar, oturumlara göre belirlenen saatlerde sınava katılacaktır.Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir)
Başvuru Ekranı: Adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası https://ais.osym.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.
Mobil Başvuru: ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilir.
Sınav Ücreti: Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
Başvuru Merkezi İşlemleri: Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da yapılabilir.
18 - 25 Kasım 2024 tarihleri arasında ( geç başvuru gününde başvuru yapanlar 25 Kasım 2024 tarihinde) saat 23:59:59’a kadar E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gönderecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylarından, istenilen ve elektronik ortamda gönderilen belgeler mülakat öncesinde ayrıca istenecektir.
Fiilen avukatlık yapılan süreleri gösteren baro yönetim kurulu kararı ve yukarıda belirtilen diğer belgelerin temin edilmesi zaman alabileceğinden, sınava başvuracak adayların hak kaybına uğramamaları açısından bu belgeleri 18 Kasım 2024 tarihinden önce temin etmeleri önem arz etmektedir.
Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş yazılı yarışma sınavı için adayların başvuru formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan, 2802 Sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.