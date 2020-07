Adnan Fırat kimdir, kaç yaşında, Adnan Fırat nereli, mesleği nedir, Adnan Fırat kaç kilo, boyu kaç, burcu nedir, Adnan Fırat evli mi, bekar mı, sevgilisi var mı, Adnan Fırat'ın ailesi kim, kardeşi var mı, çocuğu var mı, Adnan Fırat Biyografisi, Adnan Fırat bestelerini hangi ünlülere vermiştir, Adnan Fırat’ın albümleri hangileridir, Adnan Fırat’ın şarkıları hangileridir? Merakla aradığınız soruların cevaplarını buradan bulabilirsiniz.

Doğum Tarihi: 05.06.1979

Nereli: Siirt

Kaç Yaşında: 41

Boyu Kaç: 1.72 cm

Kilosu: 84 kg

Burcu: İkizler

Mesleği: Bestekar, Müzisyen, Şarkıcı

Adnan Fırat Biyografisi

Aile Hayatı:

Annesini her şeyden çok seven Adnan Fırat, sosyal medya hesabının üzerinden her zaman annesinin ablasının fotoğraflarını paylaşmıştır. İki kardeştir. Ablası Güler Fırat'tır. Ablası evli ve çocukları vardır. Yeğenlerini de çok seven Adnan Fırat, sık sık ziyaretlerine gider ve bağlarını koparmamaktadırlar. Hayvanları da çok sevdiği sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkmıştır. Bir tane küçük sevimli bir köpeği vardır.

Eğitimi:

Adnan Fırat, 1996 yılından beri müzikle iç içe olmuştur. MustafaToroslu'dan 3 yıl piyano-şan eğitimi, NuriCandaş'tan opera-şan, ArifSağ'dan halk müziği eğitimi Boğaziçi Musiki Cemiyetinden 4 yıl müzik eğitimi almıştır. ZehraBelevi'den şan dersleri almaya devam etmektedir.

Özel Hayatı:

Adnan Fırat, henüz evlenmemiştir. Bekar olduğu için çocuğu yoktur. Sevgilisinin de olmadığı yönünde açıklamaları vardır. Annesi evlenmesini çok istiyor.

Kariyeri:

Adnan Fırat, ilk olarak 2004 yılında Kutsi'nin "Sana Ne" adlı albümündeki "Bomboşum Buralarda" isimli bestesini yapmıştır. Dinleyicilerden tam not alan Adnan Fırat, bestelerini paylaşmaya devam etmiştir.

Sanatçılara Verdiği Besteler:

Kutsi: Bomboşum Buralarda

Bomboşum Buralarda Kutsi: Olay Olacak Aşkımız

Olay Olacak Aşkımız Bengü: Unut Beni

Unut Beni Elif Turan: Öpmeye Çalışma

Öpmeye Çalışma Sevda: Aşkı Kaçırdık

Aşkı Kaçırdık Asuman Krause: Diyorsun Ki

Diyorsun Ki Bengü: Yalan ve Ağız Alışkanlığı

Yalan ve Ağız Alışkanlığı Kutsi: Aşk Celladı ve Veda Filmi

Aşk Celladı ve Veda Filmi Lal: Çıstak, Dangıl Dungur ve Turist

Çıstak, Dangıl Dungur ve Turist Gülşah Buzlu: Gramaj (Oyuncu) ve Yani Yok Musun

Gramaj (Oyuncu) ve Yani Yok Musun Hakan Peker: Antika Aşk ve Hayat Sineması

Antika Aşk ve Hayat Sineması Kendi: Hollywood

Hollywood Levent Dörter: Aşka Saygımdan

Aşka Saygımdan Pınar Darcan: Yetişken Aptal ve Can Hasmım

Albümleri ve Şarkıları:

Gerçekten Sevdiysen albümü (2010)

Adı Eski Aşkım

Gerçekten Sevdiysen

Eksi Bir (-1)

Aşksızlık Gibisi Yok

Hasret Vadisi

Ölürsem Üzülme

Duvarsız Hapishane

Slogan

Aşk Aleyhtarı

Sürpriz Tanık

Gideceğim

Üç Gün Üç Gece

Çıkabilirsin

Duvarsız Hapishane (Remix)

Dereng (Geç Vakit) Albümü (2010)

Xerib İnsan (Garip İnsan)

Beri (Özlem)

Karxezal (Ceylan Yavrusu)

Ehmede Xani (Ahmed-i Hani)

Ware Me Batmene (Batman Şarkısı)

Dereng (Geç Vakit)

Nave Min (Adım)

Strana Azadiye (Özgürlük Türküsü)

Ez U Tu (Ben Sen)

Benim Hayatım Albümü (2013)

Geceye İnciler Dizdim

Faili Bende

Benim Hayatım

Tatile Çıkalım

Unut Beni

Sahibem

Eksi Bir

Olay Olay

Geceye İnciler Dizdim (Akustik Versiyonu)

Single:

Mucize (2015)

Aşk Uzun Hayat Kısa (2016)

Hakkında;

Adnan Fırat'ın 14 şarkıdan oluşan "Gerçekten Sevdiysen" isimli albümünün ilk klibi "Eksi Bir (-1)", SenemBay yönetmenliğinde 32 saat süren bir çalışma sonucunda çekilmiştir. AdnanFırat'ın "Gerçekten Sevdiysen" adlı albümünde ki 9 şarkıyı ErmanTazegül, 3 şarkıyı HüseyinÇebişçi, 1 şarkıyı ErsinBişken düzenlemiştir. Klibinde de piyanosu ile 1 şarkıya MiraçÇelenk eşlik etmiştir.

Güzel, huzur veren sesiyle hepimizin hayranlığını kazanmıştır. Sanat camiasında da sevilmektedir.

AdnanFırat, TRTFM’deMichaelKuyucu’nun programına konuk olmuştur. AdnanFırat, Bengü’nün seslendirdiği “Unut Beni” adlı bestesini kendisi için hazırladığını ama o dönem beraber çalıştığı ErolKöse’nin şarkıyı Bengü’ye vermeyi teklif etmesi ile şarkının Bengü’nün başarılı yorumu ile hit olmayı başardığını söylemiştir. AdnanFırat, “bu şarkı bir kadın şarkısıydı bana uymazdı, ondan Bengü’ye çok yakıştı” yorumunu yapmıştır.

Bestelerinin hikayesini MichaelKuyucu’ya anlatan AdnanFırat'ın, “Geceye İnciler Dizdim” adlı bestesini GülbenErgen’in eşinden boşandığı gün yazdığını söyledi. GülbenErgen’in eski eşinden boşandığı gün yazdığı tweetlerden birini görünce çok duygulandığını söyleyen AdnanFırat, “o gün çok duygulandım ve bu şarkıyı yazdım” açıklamasını yapmıştır.

Müzik Piyasasına göre şarkı yazmayı beceremediğini söyleyen AdnanFırat, kariyerinde yazdığı en piyasa şarkının Kutsi’ye verdiği “Olay Olacak Aşkımız” adlı bestesi olduğunu söyledi. “Benim Hayatım” adlı albümünü müzik marketlere sunduğunu söyleyen AdnanFırat, bu albümden sonra çevresinden gelen olumlu eleştiriler sonucunda “Benim Hayatım” coverına klip çektiğini söylemiştir.