Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü.
Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' dedi. Meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" dedi. Avukat Demir müvekkiliyle akşam yine görüşeceğini sözlerine ekledi.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Avukat Atanur Demir, meslektaşı Heyam Fidan ile Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi karşısında Adnan Oktar ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "İlk görüşmemiz gözaltıyla ilgili bir usulsüzlük söz konusu mu? Üzerinde bir baskı var mı? Gözaltına hukuka aykırılıklar var mı? Bunları tespit için görüşme yaptık. Herhangi bir baskı olmadığını söyledi. Sağlık durumu da yerinde. " dedi.
"SORUŞTURMAYA BİR ANLAM VEREMEDİ"
Demir, "Operasyonla ilgili çok detaylı konuşmadık çünkü daha operasyonun şoku üzerinde. Bu konuyla ilgili aslında düşünmek de istemiyor. Biz de üzerine gitmedik. Genel olarak diyor ki; biz bu ülkenin yıllardır gündeminde, medyanın gündeminde olan birisiyim. Devletle iç içe olan birisiyim. Herhangi bir hukuka aykırı hareketim olmadı. Soruşturmaya bir anlam veremedi. üzüldüğünü söyledi. Kendisini aklayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de OHAL şartları devam ettiği için usul yasalarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. OHAL şartları devam ediyor. 7 gün gözaltı süresi var. Bir 7 gün daha Cumhuriyet Savcısı bunu uzatabilir. Gözaltındaki kişi sayısı göz önüne alındığında 14 günü kullanacaklarını düşünüyoruz. Dosyada kısıtlılık kararı var. Biz avukatlar dosyayı inceleyemiyoruz. İddia kapsamındaki delilleri biz göremedik. Göremediğimiz için müvekkilimizle bu deliller hakkında konuşamıyoruz. " diye konuştu.
"KALSİYUM TAKVİYESİNE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
"Türkiye'de bir değişim var. Emniyette de bunu görüyoruz. Biz uzun yıllar bu soruşturmaların içerisindeyiz. Kolluk kuvvetlerin Adnan Oktar'a karşı herhangi bir baskısı söz konusu değil. Kendisiyle de görüştüğümüzde bunu açık olarak ifade etti. Kendisinin sağlık problemi yok. Kalsiyum takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Onu da temin edeceğiz." diyen Demir, "Tüm yakın çevresi gözaltında; bakıcısı, hizmetçisi, güvenlik görevlisi tamamı gözaltına alındı. Çok geniş kapsamlı bir operasyon. Muhtemelen aleyhe delil olarak yapılmış gözaltılar. Tüm mal varlığına el konulmuş durumda. Araçlarına el konulmuş durumda. Bunlar mahkeme kararıyla uygulanabilecek tedbirlerdir. Ancak savunma olarakta bunlara itiraz yolu açıktır. Biz bunların tamamına itiraz edeceğiz. Şimdilik bu belgeleri temin edeceğiz. Görevimiz bu kolluktan bu belgeleri temin edip hukuki yollara başvuracağız. " ifadelerini kullandı.
"GÖZALTI KARARINA İTİRAZ EDECEĞİZ"
Atanur Demir, "Dosyada kısıtlılık kararı var. Belli deliller saklanabiliyor. Usule ilişkin belgelerle ilgili bir yasak var. Bunlar vekilden saklanamıyor. Bunları temin edeceğiz. İtiraz yoluna müracaat edeceğiz. Gözaltı kararına itiraz edeceğiz. Mal varlığına tedbir konulması kararlarının tamamına itiraz edeceğiz. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimliği çok kısa sürede karar verecek bunları da sizinle paylaşacağız." şeklinde konuştu.
"ADLİ TIP TARAFINDAN VERİLECEK BİR RAPORLA SABİT OLUR "
Sağlığı ile ilgili herhagi bir raporun olup olmadığına ilişkin soruya Atanur Demir, "Kaçarken yakalandığı haberi bilgisi doğru değil. Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok." diye cevap verdi.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Operasyonu haber alan Adnan Oktar, yanındakilerle birlikte evi terk edip kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Öte yandan Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı 171'e yükseldi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI
Soruşturmanın 2 yıl önce MASAK raporu alınarak başlatıldığı belirtilirken, İsrail'den para akışı tespit edildiği iddia edilmiş, operasyonla birlikte Oktar'ın mal varlıklarına el konularak şirketlerine ise kayyum atanmıştı.
Emniyet, Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Oktar, bu sırada gazetecilere "İngilizlerin oyunu" demişti. Oktar'ın evinde bulunan tarihi eserlere el konulurken, villanın bahçesinde ve garajında yer alan 16 lüks araç da çekicilerle götürülmüştü.
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