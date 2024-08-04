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        Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti

        SADAT'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:40
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        Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
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        Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret'in (SADAT) kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

        Tanrıverdi, 5 Ağustos Pazartesi ikindi namazından sonra Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Tanrıverdi, Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı. Bu görevden Ocak 2020’de istifa etti.

        Bir dönem tartışmaların odağında olan SADAT ile CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında çeşitli polemikler yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte SADAT'ın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki genel merkezine gitmişti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada SADAT'ı 'paramiliter kuruluş' olarak tanımlamıştı.

        SADAT Yönetim Kurulu başkanı Melih Tanrıverdi de, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt vererek şirketin Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak faaliyetini sürdüren ticari bir şirket olduğunu kaydetmişti. Tanrıverdi, şirketin pek çok iftirayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Şirket ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir" ifadelerini kullanmıştı. Tanrıverdi, o dönem şirketin yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesinin, seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibaret olduğunu da belirtmişti.

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        #adnan tanrıverdi
        #SADAT
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