Güney Kore'de bir öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürdü Güney Kore'de 40 yaşındaki bir öğretmen, çalıştığı okulda okuyan 8 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü. Suçunu itiraf eden öğretmenin, daha önce depresyon nedeniyle izne ayrıldığı ve geçen senenin sonunda öğretmenliğe yeniden başladığı aktarıldı

AA / Habertürk Giriş: 11.02.2025 - 14:00 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:00 facebook

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