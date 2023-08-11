Adrenalin tutkunları Köprüçay'da rafting heyecanı yaşıyor

Bölgenin yerli ve yabancı macera tutkunlarından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Tırnaksız, "Günde ortalama 5-6 bin kişi rafting yapıyor. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi gelmişti, bu yıl ise aynı rakamları bekliyoruz.

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Misafirlerimizin çoğunluğu Ruslardan oluşuyordu. Bu yıl Rus müşterimizde düşüş oldu ama açığı Avrupalı turistle kapatıyoruz. Rus ve Avrupalı turistlerin yanı sıra Arap tatilciler ve yerli turistler de büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.