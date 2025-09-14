‘Adresi Olmayan Ev’e Tiran'da ödül

Dünyadaki ve Türkiye’deki festival başarıları devam eden ‘Adresi Olmayan Ev’, bu yıl 5-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Tirana European Youth Film Festival (TEYFF)’de ‘En İyi Film’ ödülünün sahibi oldu. Yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği, Arnavutluk’ta 15. prömiyerini yapan film, hafıza, adalet ve toplumsal otorite kavramlarını çarpıcı bir şekilde ele alarak festival jürisini ve izleyicileri derinden etkiledi. Ödülün gerekçeli kararı ‘güçlü yönetmenliğinden, sürükleyici sinematografi performanslarına ilham vermesi’ olarak açıklandı.

Hatice Aşkın

Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Karadağ, İsveç, Kosova ve İtalya'dan sinema filmlerinin izleyiciyle buluştuğu festivalde ödül töreni sonrası Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay yönetmen Hatice Aşkın’a tebriklerini iletti. Distopik bir dünyada geçen Adresi Olmayan Ev, toplumun bireyleri “dokuz büyük günahla” suçladığı ve bu kişilerden her türlü iz ve hatıranın silindiği bir düzeni anlatıyor.

Başrollerde Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset Paçal, Zeynep Tuğçe Bayat ve Emet Çölgeçen yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ödüllü isim Feza Çaldıran, yapımcılığını ise Sky Film Emre Oskay üstlendi.