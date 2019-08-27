Af yasasında son gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. En son mayıs ayında af görüşmelerinin yenilenen İstanbul seçimleri sonrası ele alınacağını açıklamıştı. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden yasalaşması beklenen yargı reformu paketi önümüzdeki yargı yılına ertelendi.

AF YASASI CEZA İNDİRİMİ NELERİ KAPSIYOR?

Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirileceği belirtiliyor.

AF KAPSAMINA ALINMAYAN SUÇLAR NELER OLACAK?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanun teklifinde af kapsamında yer almayan suçlar şu şekildeydi...

-Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar (TCK Madde 302'de devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, hükumete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma)

-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükumete karşı suç)

-Milli savunmaya karşı suçlar (Halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik)

-Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları (Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgileri açıklama)

-Soykırım ve insanlığa karşı suçlar

-3713 saylı Terörle Mücadele Kanunundaki suçlar

-5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamına giren suçlar

-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz)

-Vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan olan insan üzerinde deney suçu ile organ veya doku ticareti suçu

-6831 sayılı Orman Kanunundaki suçlar

-Kasten Öldürme ve Nitelikli Halleri

-İşkence ve Eziyet Suçları

-Ceza indirimi kapsamı içinde yer alması öngörülen suçlar

-Hazırlanan Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda önemli değişiklik içeren yasa tasarısında ceza indirimi kapsamına giren bazı suçlar ise; Türk Ceza Kanununun ''Kamu Barışına Karşı Suçlar'' başlığı altında yer alan 213'üncü maddedeki halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, 215 sayılı suçu ve suçluyu övme, 216 sayılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve 220 sayılı suç işlemek amacıyla örgüt kurma.

-Ayrıca mal varlığına karşı suçlar olarak adlandırılan hırsızlık, dolandırıcılık, yağma suçlarıyla kamunun sağlığına karşı suç olarak yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti de indirim kapsamında yer alacak.

-Kanunda kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar altında düzenlenen zimmet, irtikap, denetim görevinin ihmali ve rüşvet suçunun şartlı indirim kapsamına alınması da tasarının içinde yer alıyor.

"HERKES SERBEST KALMAYACAK"

İstanbul, Esenler'de Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan af taleplerine yönelik şu ifadeleri kullandı: "Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayak üstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."

Mecliste af görüşmelerinin ne zaman yapılacağını da açıklayan Erdoğan, "İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." şeklinde konuştu.

1. Yargı reformu paketi içinde yer alması beklenen çalışma, yasalaşırsa 20 bin ile 40 bin arasında bir mahkumun tahliye olabileceği öngörülüyor.