Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? AFAD 1250 personel alımı sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? AFAD 1250 personel alımı sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        AFAD 1250 personel alımı kesin olmayan başvuru sonuçları erişime açıldı. AFAD personel alımı başvuru süreci 11-17 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar kesin olmayan başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden "Başvurularım" sekmesi altında görüntüleyebilecektir. İşte, AFAD personel alımı sonuç sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AFAD personel alımı kesin olmayan sonuçlar duyuruldu. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 22.11.2025 Cumartesi gününden itibaren 5 (beş) gün içinde (26.11.2025 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar) dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. İşte, AFAD personel alımı detayları

        2

        AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI (Kesin olmayan sonuçlar)

        Adaylar kesin olmayan başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden “Başvurularım” sekmesi altında görüntüleyebilecektir. Söz konusu işleme ilişkin “Başvuru Durum Görüntüleme Kılavuzu” ekte yer almaktadır.

        AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        SINAV İTİRAZLARI

        Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 22.11.2025 Cumartesi gününden itibaren 5 (beş) gün içinde (26.11.2025 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar) dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup posta dışındaki başvurular (e-posta, faks, vb.) kabul edilmeyecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. (26.11.2025 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar Başkanlığımıza ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.)

        İtiraz süreci sonrası yapılacak değerlendirme neticesinde itirazı olumlu değerlendirilen aday bulunması halinde KPSS puanına göre tekrar sıralama yapılarak uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait kesin liste oluşturularak ilan edilecektir.

        Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler, itiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, Başkanlığın www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

        3

        2025 AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AFAD, personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

        AFAD geçmiş dönem alımlarında sonuçları, başvuruların bitişinden sonra genellikle 2 ila 3 hafta içinde ilan etmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları