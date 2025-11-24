AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? AFAD 1250 personel alımı sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI (Kesin olmayan sonuçlar)

Adaylar kesin olmayan başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden “Başvurularım” sekmesi altında görüntüleyebilecektir. Söz konusu işleme ilişkin “Başvuru Durum Görüntüleme Kılavuzu” ekte yer almaktadır.

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAV İTİRAZLARI

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 22.11.2025 Cumartesi gününden itibaren 5 (beş) gün içinde (26.11.2025 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar) dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup posta dışındaki başvurular (e-posta, faks, vb.) kabul edilmeyecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. (26.11.2025 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar Başkanlığımıza ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.)

İtiraz süreci sonrası yapılacak değerlendirme neticesinde itirazı olumlu değerlendirilen aday bulunması halinde KPSS puanına göre tekrar sıralama yapılarak uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait kesin liste oluşturularak ilan edilecektir.

Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler, itiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, Başkanlığın www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.