Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılan son depremler listesini araştırıyor. Peki, "En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" İşte 24 Haziran Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem listesi...
24 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER
24 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.06.24 08:23:46 39.0153 26.8732 3.9 -.- 1.8 -.- KATIRALANI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.06.24 01:56:05 38.5227 39.3495 5.0 -.- 2.8 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2022.06.24 01:07:03 38.7550 39.5497 10.0 -.- 1.8 -.- VALI FAHRIBEY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.06.24 00:48:20 38.0148 29.0803 13.1 -.- 2.5 -.- EYMIR-(DENIZLI) İlksel
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