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Haberler Gündem AFAD ve Kandilli: Son depremler listesi 24 Haziran Cuma 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede?
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Son depremler: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 24 Haziran son dakika depremler listesi!

Türkiye'de yaşanan sarsıntılar sonrası son dakika depremleri merak ediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde günün ilk saatinden itibaren meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte son dakika depremler listesi...

AFAD ve Kandilli: Son depremler listesi 24 Haziran Cuma 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede?

Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılan son depremler listesini araştırıyor. Peki, "En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" İşte 24 Haziran Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem listesi...

24 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

24 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.24 08:23:46 39.0153 26.8732 3.9 -.- 1.8 -.- KATIRALANI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.06.24 01:56:05 38.5227 39.3495 5.0 -.- 2.8 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2022.06.24 01:07:03 38.7550 39.5497 10.0 -.- 1.8 -.- VALI FAHRIBEY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.06.24 00:48:20 38.0148 29.0803 13.1 -.- 2.5 -.- EYMIR-(DENIZLI) İlksel

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