AFC Wimbledon - Scunthorpe United maçı istatistikleri

İngiltere 1.Lig maçında AFC Wimbledon ile Scunthorpe United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 8 puanlı AFC Wimbledon 13. sırada bulunuyor, Scunthorpe United 7 puana sahip ve 18. sırada. AFC Wimbledon, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Scunthorpe United, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 370 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AFC Wimbledon kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Scunthorpe United sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

AFC Wimbledon son haftadaki Bury müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Scunthorpe United ise Bradford City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

AFC Wimbledon, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 5 gol yedi.

Scunthorpe United, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Scunthorpe United 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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