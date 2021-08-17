Afgan kadın yönetmen Türkiye'nin de yardımıyla kurtuldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Taliban'ın 20 yıl sonra Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle binlerce kişi ülkeden kaçmaya çalışıyor. Afganistan'da yaşananları sosyal medya hesabından dünya ile paylaşan ve yardım edilmesi için çağrıda bulunan Afgan kadın yönetim Sahraa Karimi ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karimi, "Slovak Film ve Televizyon Akademisi, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçiliği, hepsi Kabil'den çıkmama yardım ettiler. Diğer 11 kişiyi de kurtardılar. Hayattayım ve güvendeyim" açıklamasında bulundu.

— Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

Günlerdir Kabil'de yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Karimi, "Size kırık bir kalple ve güzel insanlarımı, özellikle film yapımcılarını Taliban’dan korumak için bana katılabileceğinize dair derin bir umutla yazıyorum. Bu bir insani kriz ve dünya buna karşı sessiz… Bütün sanatı yasaklayacaklar. Ben ve diğer film yapımcıları hedef listelerinde" ifadelerini kullanmıştı.