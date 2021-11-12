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Haberler Dünya SON DAKİKA: Afganistan'da bir camide cuma namazında patlama meydana geldi!
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Afganistan'da bir camide cuma namazında patlama meydana geldi!

Son dakika... Reuters, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde cuma namazı sırasında bir camide patlamada meydana geldiğini aktardı. İlk belirlemelere göre en az 12 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Afganistan'da bir camide cuma namazında patlama meydana geldi!
Afganistan'da cuma namazında patlama!
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Reuters

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde cuma namazı sırasında bir camide patlamada meydana geldiğini aktardı.

İlk belirlemelere göre en az 12 kişi yaralandı.

Bölge sakinlerinden Atal Shinwari, yerel saatle 13.30 sıralarında patlamanın gerçekleştiğini söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Taliban yetkilisi, patlamayı doğruladı, can kaybından korkulduğunu söyledi ancak daha fazla detay vermedi.

Camide Sünni Müslümanların olduğu ifade edildi. Cami imamı dahil en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti.

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