Şüpheli ölüm üzerine Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma da dört şüpheli gözaltına alınırken çıkarıldıkları mahkeme de iki şüpheli tutuklandı, iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOBANLIK YAPIYORDU

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Balıkesir Karesi ilçesinde yaşayan Fazulettin Abdurrahman (21),05 Haziran 2021 tarihinde çobanlık yaptığı hayvan ağılının yanındaki çöp konteynerinde ölü bulundu. K.D. ’e (57) ait Üçpınar mahallesine bağlı Karabaş mevkinde bulunan hayvan ağılında çobanlık yapan Fazulettin Abdurrahman dinlenmek için gittiği hayvan ağılının yanındaki konteynerde ölü bulunmasıyla Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI



Şüpheli ölüm üzerine Karesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı olay yeri inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir ize rastlanılmazken Balıkesir Şehir Hastanesi’nde Adli Tıp biriminde yapılan otopsi işlemlerinde, doğal ölüm olmadığı,maktülün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldüğü belirlendi.

BALIKESİR JASAT DEVREDE

Adli tıp raporu sonucunda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheli ölüm olayının aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma İşlemleri (JASAT) ve Karesi İlçesi Jandarma Komutanlığı Asayiş Timinden özel bir ekip kuruldu. Bölgede yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturmada şüphelilerin o bölgede faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Detaylı inceleme sonrasında ağıl sahibi K.D’in oğlu G.D(36) babasına ait 10 EZ 584 plakalı Ford Transit araç ile 15.40’t Fazulettin Abdurrahman’ın ölü bulunduğu ağıla geçişinin olduğu belirlendi..



2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine şüpheli K.D, G.D, N.D ve S.D gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındı. Alınan ifadeler sonrasında adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece G.D ve eşi N.D tutuklanarak Kepsut L tipi kapalı cezaevine gönderildi. K.D ve S.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.