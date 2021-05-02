HABERTURK.COM

İtfaiyeler tarafından söndürmesi saatler alan yangında, yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi edildi. Şehrin kuzey bölgesindeki yangın, bir evi ve benzin istasyonunu etkiledi birkaç yapı tahrip oldu. Kabil’de elektrikler kesildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, henüz nedeni bilinmeyen yangın hakkında konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Başkentte akşam saatlerinde dev alevler ve duman bulutları yükseldi.

Patlamanın sabotaj olabileceği üzerine duran AP’nin haberine göre, Afganistan’daki yangın ABD’nin ve NATO’nun 20 yıldır güç bulunduğu Afganistan’dan çekilmeye başlaması kararıyla ilişkili olabilir.

11 Eylül’e kadar 2 bin 500 ve 3 bin 500 Amerikan askeri ve yaklaşık 7 bin NATO kuvveti Afganistan'dan çıkacak.