Afili Aşk 5. son bölümü izlendi. Yayınlandığı ilk günden itibaren seyircinin kalbini kazanan Afili Aşk son bölümünde, Kerem ile Ayşe'nin arasında kıskançlık rüzgarları esiyor.

AFİLİ AŞK 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 5. son bölümünün ardından Afili Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kerem ile Ayşe arasında ilginç bir tartışma yaşanıyor. Ayşe görüntüleri alabilmek için gizli işler yapıyor.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kerem, Ayşe'nin sırrını öğreniyor! Kerem ve Ayşe önce iş birliği yapıyorlar! Görüntüleri servis edilen Ayşe çok zor bir durumla karşı karşıya kalır. Bu kriz aileleri de etkiler. Kerem ise bu işin peşini bırakmamaya niyetlidir. Ayşe için zor günler başlar. Başta ailesi ve işi olmak üzere yavaş yavaş her şeyini kaybeder.

Kerem ve Ayşe girdikleri oyunda bu büyük sınavı verebilecek midir? Ceyda’nın yapacağı hamle ise her şeyi derinden sarsmaya yetecektir.