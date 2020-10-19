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Aforoz Tanımı:

Aforoz kelimesinin anlamı; Hıristiyan dinine göre dini otorite tarafından açıkça ifade edilen, çoğu zaman ekozlaşma eşlik eden bir yasak ya da lanet, tahakkuk ettiği gibi bir şeyden vazgeçme. Bir değersizlik, bir lanet, bir erkeklik, herhangi bir kişi veya şey, matematiksel veya dini makamlarca lanetlenmiş herhangi bir kişi olarak tanımlanır.

Suçlanan veya lanetlenen bir şey veya kişi, büyük ölçüde tehdit altındaki bir şey ya da kişi. Kabul edilen kilise doktrinine veya bu tür bir öğretinin destekçilerine ağır şekilde karşı çıktığı düşünülen bir öğretinin dini kınama, bu kınamaya sık sık eşlik eden ya da sonrasında yapılan konuşma olarak ifade edilir.

Aforoz Örnek Anlatımı:

Dinsel (Hıristiyan) olarak yetkilendirilmiş veya dini olmayan bir kurum tarafından lanetlenmiş herhangi bir kişi veya şey. Aforoz başlangıçta kiliseden sürgün için kullanılan bir terim olarak kullanılmış, ancak “ayrılmak, sürülmek, kınanmak” anlamına geliyordu. Kötülük ve kötülüğe adanmış kişi veya herhangi bir şey olarak tanımlanır.

Aforoz; resmen ayrılmak, soyulmuş, sürgün edilmiş, dışlanmış ve suçlu anlamlarına gelir. Hıristiyan İncilinde “maranatha” kelimesi ile birlikte görünür.

Fazlasıyla tehdit, lanetlenmiş veya lanetlenmiş olarak görülmüş kişi. Dini bir ana temaya yani aforoza maruz kalan kimse olarak belirtilir.

Aforoz Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: