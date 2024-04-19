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        Haberler Dünya AFP: İranlılar, İsfahan'daki patlamalardan etkilenmemiş gibi

        AFP: İranlılar, İsfahan'daki patlamalardan etkilenmemiş gibi

        İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiği bildirildi. ABD basını, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini geçti. Ancak İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:51
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        İranlılar patlamalardan etkilendi mi?
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        İranlılar, İsfahan eyaletinin kuzeydoğusundan gelen patlama seslerinden pek etkilenmediklerini söyledi.

        Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan İranlılar, hayatlarına normal şekilde devam ettiklerini belirtti.

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        “İranlılar İsfahan'daki patlamalardan etkilenmemiş gibi” başlıklı haberde görüşlerine yer verilen Öğretmen Bahar çocuklarla “parka oyun oynamaya gittiklerini” söyledi. İsfahan’da yaşayan 24 yaşındaki Bahar “Her şey eskisi gibi. Her zamanki cuma sabahı gibiydi” dedi. Bahar patlamaları yurtdışında yaşayan bir arkadaşından duyduğunu belirtti.

        İsfahan'daki pazarların dolduğu görülürken halk her zamanki gibi piknik yaptı.

        AFP, cuma namazının ardından ABD'ye ve İsrail’e tepki gösterildiğini bildirdi. Başkent Tahran’daki binlerce kişi, namazın ardından yürüyüş düzenledi.

        Yürüyüşte “Amerika’ya ölüm” ve İsrail’e ölüm” gibi sloganlar atıldı.

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        Haberde göstericilerin kısa sürede dağıldığı ve şehirdeki pek çok kişinin baharın tadını çıkarmak için Tahran’daki parklara akın ettiği ya da dağda yürüyüşe çıktığı yazıldı.

        "SAVAŞ YIKICI BİR ŞEY"

        AFP’ye konuşan Taksici Muhsin, "Savaş yıkıcı bir şey. Herkes için sıkıntılı. Bütün dünya barış ve rahatlık istiyor” dedi.

        48 yaşındaki inşaat işçisi Ali ise “İsrail’in İran’a müdahale etmeye hakkı yok. İsrail ülkemize saldırmak istiyorsa biz de savunuruz” diye konuştu.

        Sükunet umut ettiğini belirten emekli itfaiyeci Behruz “Her türlü savaşa karşıyız. İster İranlı, ister İsrailli, ister Gazzeli olsun insanların öldürülmesinden mutsuzuz” ifadelerini kullandı.

        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRDIĞI İDDİASI

        İran devlet televizyonu, bu sabah İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

        İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerinin aynı zamanda Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

        Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

        İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.

        Diğer yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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