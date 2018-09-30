Afra Saraçoğlu-Eray Altay çiftinin ayrılık sebebi Mert Yazıcıoğlu mu?

Genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun yönetmen yardımcısı Eray Altay'la aşkı kısa sürdü. Saraçoğlu, ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde beraber çalıştığı yönetmen Altay’la ayrıldı. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakınlaşmasının ayrılığa neden olduğu öğrenildi