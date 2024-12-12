Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; “Artık biraz rahatlamayı düşünüyorum. Spontane yaşıyorum, henüz yeni yıl planım yok" diyerek dinlenmeye odaklandığını söyledi.

"GÜCENDİĞİM İNSANLARLA ÇALIŞMAK ÇOK KIYMETLİ"

Kariyer hedefleriyle ilgili de konuşan Afra Saraçoğlu, şu ifadeleri kullandı: Senaryoya bağlı projeler seçeceğim. Ters köşe bir rol gelirse oynarım. İnandığım ve çalışırken iyi hissedeceğim bir iş olmalı. Konfor önemli, güvendiğim insanlarla çalışmak çok kıymetli. Her oyuncu gibi benim de hayalim, uluslararası bir arenada ödüle lâyık görülebilmek.