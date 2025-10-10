Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Paris Moda Haftası için gittiği Fransa'dan dönen Afra Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Mert Ramazan Demir ile ilgili sorular karşısında; "Özel hayatımla ilgili hiç konuşmuyorum ama o kadar çok soruyorsunuz ki, bu konu hiçbir zaman kapanmıyor. Bitti, gitti…" ifadelerini kullandı.

Mert Ramazan Demir, temmuz ayında yeni sevgilisiyle Akyaka'da görüntülenmişti.