Afrin'de bombalı terör saldırısı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin’de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
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