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Haberler Dünya Ortadoğu Afrin'de hain saldırı! 3 sivil hayatını kaybetti - Haberler
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Afrin'de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Afrin'de hain saldırı! 3 sivil hayatını kaybetti - Haberler
Afrin'de hain saldırı! 3 sivil hayatını kaybetti
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DHA

Afrin kent merkezinde, bugün saat 15.30 sıralarında park halindeki araç patlatılarak saldırı düzenlendi. Patlama ile ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldığı açıklamada "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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