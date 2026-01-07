Ana Haber Bülteni - 2 Ocak 2026 (ABD, İran'a Müdahaleye Mi Hazırlanıyor?)

Yıl sonu enflasyonu açıklanacak. En düşük emekli aylığı ne olacak? İşçiler ne kadar vergi ödeyecek? ABD, İran'a müdahaleye mi hazırlanıyor? ABD, İran'a yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor? Protestolar müdahale bahanesi mi? Trump-Netahyahu anlaşmazlığı bitti mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.