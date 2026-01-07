Halk otobüsü çöp kamyonuna çarptı: 5 yaralı
Afyonkarahisar'da belediyeye ait halk otobüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Ö.S. idaresindeki halk otobüsü, Örnekevler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda M.B'nin kullandığı çöp kamyonuna çarptı.
Kazada, ön camı kırılan halk otobüsünde yolcu olarak bulunan İ.K. (42), N.O.K. (39), Z.R. (33), R.A. (29) ve Z.K. (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf: AA