Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı çocuk öldü
Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
B.K idaresindeki (28) şehir içi yolcu minibüsü, merkez Yüksel Varlı İlkokulu yakınlarında yolcu indirme bindirme yaptıktan sonra hareket ettiği esnada, önüne çıkan 2 yaşındaki Ş.E.M'ye çarptı.
AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Ş.E.M, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.