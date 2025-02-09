Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Giriş: 09.02.2025 - 01:22 Güncelleme: 09.02.2025 - 01:22
R.Ç, (46) idaresindeki otomobil, Bolvadin - Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Ç, (47) F.Z, (44) A.Z. (21) ile T.Ç.Z. (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ