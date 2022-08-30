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Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü

Afyonkarahisar'da bir şüpheli, alacak verecek meselesi yaşadığı ve oğlunu darbettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla vurdu. Ağır yaralanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
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AA

Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesi ve oğlunun darbedilmesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K. (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle darbetti.

Durumu öğrenen Y.Y ise Afyonkarahisar'daki Erenler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K'yla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y. yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

AA'nın haberine göre; vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan K.K. ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Y.Y'yi gözaltına aldı, suç aletine el koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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