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Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Afyonkarahisar'da yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı...

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için Afyonkarahisar'daki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi.

AA'nın haberine göre fotokapanlar tarafından, kurt, kızıl geyik, kara akbaba, kızıl akbaba, tilki, porsuk, kınalı keklik, kaya kartalı, şah kartalı, ak kuyruklu kartal, yaban domuzu, drone ile de kırsalda yılkı atları ve toy kuşları görüntülendi.

Son bir yıl içerisinde fotokapanlar ile dronelara yansıyan görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Ayrıca, fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor, hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.

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