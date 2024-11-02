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        Başkan Burcu Köksal: Gel deyince gelen, git deyince gidenlerden olmadım

        AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal, erede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:40
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        Başkan Burcu Köksal: Gel deyince gelen, git deyince gidenlerden olmadım
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        AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal, erede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım" dedi.

        Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, doğruları söylemekten hiçbir zaman çekinmediğini söyledi. Köksal, paylaşımda, "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Haburda davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'Aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü Fetö'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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