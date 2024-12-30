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        Okulların tatil edildiği Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı (2)

        BEKLENENYAĞIŞ, ÖĞLEDEN SONRA GELDİİlk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı, öğleden sonra başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:05
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        Okulların tatil edildiği Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı (2)
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        BEKLENENYAĞIŞ, ÖĞLEDEN SONRA GELDİ

        İlk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı, öğleden sonra başladı. İl merkezi hariç, kent genelinde vatandaşlar yeni haftaya kar yağışıyla girdi. Şehrin yüksek kesimleri karla kaplanırken, şehirler arası yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da takip ediyor. Yağış sonrası karla mücadele çalışmalarına hız veren İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gayret gösteriyor.

        9 İLÇE VE 56 KÖYDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

        İl Özel İdaresi ekipleri, Şuhut ilçesinde Efeköy, Kulak, Bozan, İsalı, İlyaslı, Demirbel köyleri, Sinanpaşa ilçesinde Çobanözü, Kınık, Tazlar, Elvanpaşa, Boyalı, Gezler, Kayadibi, Garipçe, Saraycık, Bulca, Çayhisar, Yörükmezarı ve Tokuşlar köyleri, Dinar ilçesinde Pınarlı, Çamlı, Körpeli, Palaz, Bilgiç, Bademli, Çiçektepe, Akçin, Tıprak, Doğanlı, Cerityaylası, Keklicek köyleri, Dazkırı ilçesinde İdris köyü, Hocalar ilçesinde Çalca, Ulukköy ve Yağcı köyleri, Bayat ilçesinde Sağırlı,İmrallı, İnpınar, Aşağıcaybelen, Yukarı Çaybelen ve Derbent köyleri, Sultandağı ilçesinde Karapınar ve Karakışla köyleri, Emirdağ ilçesinde Yukarıkurudere, Başkonak, Yavuz, Karacalar, Demircili, Türkmenköy, Gevçci ve Çaykışla köyleri ile merkezde Küçükkalecik, Belkaracaören, Değirmendere, Kızıldağ ve Sarık köyleri olmak üzere toplam 9 ilçe ve 56 köyde 20 iş makinesi ve 28 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

        'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

        İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz 24 saat kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerimiz büyük özveriyle görevlerinin başındalar ve kar temizleme, tuzlama çalışmalarına devam ediyorlar. Şu an için il genelinde herhangi bir sorun yok. Şehrimizdeki tüm yollarda ulaşım açık ve trafik akışı da devam ediyor. Bizler tüm gelişmeleri anlık takip ediyoruz, yollarda yaşanabilecek olası sıkıntılar için her türlü tedbiri aldık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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